Bakan Yerlikaya duyurdu! Siber suçlarla mücadelede 33 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen 'yasa dışı bahis' operasyonlarında, 4 milyar 685 milyon lira hesap hareketi bulunan 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıklarının, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıklarının, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıklarının ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Şüphelilerden 13'ü tutuklandı

Bakan Yerlikaya, jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 4 milyar 685 milyon lira hesap hareketi bulunan 33 şüpheliyi yakaladıklarını belirtirken şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 20'si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

550 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu

Yerlikaya, 550 milyon lira değerinde mal varlığına el konulduğunu ve 558 banka ve kripto hesabının da bloke edildiği bilgisini verdi. Açıklamaya göre MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait yaklaşık 550 milyon lira değerinde 5 villa, 22 lüks araç, 7 motosiklet ve 21 araziye el konuldu. Operasyonlar sonucu 4 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve dijital materyal ele geçirildi.