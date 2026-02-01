Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 142 kilo metamfetamin ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

2 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen bir tıra operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çeken Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir, bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."