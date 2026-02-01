Bakan Yerlikaya duyurdu: Şırnak'ta 142 kilo metamfetamin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir tıra müdahale edilirken, operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca iç güvenlikle sınırlı olmadığını vurgulayarak, bu alandaki kararlı mücadelenin küresel bir güvenlik meselesi olduğuna dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 142 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
2 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı belirlenen bir tıra operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Açıklamasında uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çeken Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir 'iç güvenlik meselesi' değildir, bu mücadele, 'küresel bir güvenlik' mücadelesidir. Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."
