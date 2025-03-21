Bakan Yerlikaya duyurdu: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 54 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlardan dolayı 54 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ ve ‘Suç İşlemeye Tahrik’ suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edildiğini kaydetti.

53 kişi hakkında da işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 53 kişi hakkında da dün düzenlenen gösterilerde, "Kamu malına zarara verme ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından işlem yapıldığını aktardı:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ ve ‘Suç İşlemeye Tahrik’ suçları kapsamında 72’si yurt dışında olmak üzere toplam 326 şüpheli hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı koordineli çalışmalar sonucunda 54 şüpheli yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Ayrıca, dün gece düzenlenen gösterilerde 53 şahsa; 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçlarından işlem yapılmıştır.

Bu gösterilerde 16 polisimiz yaralanmıştır. Polislerimize acil şifalar diliyorum. Kahraman polislerimiz, milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev başındadır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam etmektedir."