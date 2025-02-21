Bakan Yerlikaya duyurdu... Ünlü döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 kişi gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyoda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağlayan 10'u kamu personeli 353 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

31 ilde FETÖ operasyonu

Bakan Yerlikaya, FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyonların Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta düzenlendiğini ifade etti.

FETÖ'cülere gayri resmi ortaklık

Yerlikaya, döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulüyle faaliyet yürüttüğünü ve FETÖ bağlantısı devam eden kişilere bedel karşılığı gayri resmi ortaklık verdiğini belirtti.

Örgüt referansı olmayan şube açamadı

Şirketin, örgüt referansı olmadan ortaklığa izin vermediği, bu sistemi "Referans Temelli Büyüme" (RTB) olarak adlandırdıkları, ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığının tespit edildiğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı, şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde, şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların 'ürün satın alımı' olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için 'kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması' talimatı verildiği, şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise 'işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu' şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi."