Bakan Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 76 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1,4 ton uyuşturucu madde ve 2,3 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 2 bin 365 şüpheli yakalanırken, en yüksek miktarda uyuşturucu İstanbul, İzmir ve Kırıkkale’de ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz" mesajını verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içinde 76 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 bin 365 şüpheli gözaltına alındı.
542 kg metamfetamin ele geçirildi
Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlara 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeği katıldı.
Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan şüpheliler şöyle:
• İstanbul: 365 kg kokain, 77,5 kg metamfetamin, 27,5 kg skunk, 22 kg eroin, 11 kg esrar, 141 kg kimyasal madde, 805 bin 200 adet uyuşturucu hap – 28 şüpheli yakalandı.
• İzmir: 102 kg bonzai, 387 bin 478 adet uyuşturucu hap – 12 şüpheli yakalandı.
• Hakkari: 102 kg metamfetamin, 60,5 kg eroin – 2 şüpheli yakalandı.
• Şanlıurfa: 54 kg metamfetamin – 4 şüpheli yakalandı.
• Gaziantep: 53,5 kg skunk – 2 şüpheli yakalandı.
• Kırıkkale: 542,5 kg metamfetamin ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür ederek, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
76 ilde Uyuşturucu Madde Satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 4, 2025
➡️ 1 Ton 444 Kg Uyuşturucu Madde,
➡️ 2 Milyon 376 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
⚠️ 2 bin 365 şüpheliyi yakaladık❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki Zehir… pic.twitter.com/65Uk996dKO