Bakan Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 365 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki hafta içinde 76 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1 ton 444 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 bin 365 şüpheli gözaltına alındı.

542 kg metamfetamin ele geçirildi

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlara 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan şüpheliler şöyle:

• İstanbul: 365 kg kokain, 77,5 kg metamfetamin, 27,5 kg skunk, 22 kg eroin, 11 kg esrar, 141 kg kimyasal madde, 805 bin 200 adet uyuşturucu hap – 28 şüpheli yakalandı.

• İzmir: 102 kg bonzai, 387 bin 478 adet uyuşturucu hap – 12 şüpheli yakalandı.

• Hakkari: 102 kg metamfetamin, 60,5 kg eroin – 2 şüpheli yakalandı.

• Şanlıurfa: 54 kg metamfetamin – 4 şüpheli yakalandı.

• Gaziantep: 53,5 kg skunk – 2 şüpheli yakalandı.

• Kırıkkale: 542,5 kg metamfetamin ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerine teşekkür ederek, “Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.