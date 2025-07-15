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Bakan Yerlikaya FETÖ operasyonunun detaylarını paylaştı

Darbe girişiminin yıl dönümünde emniyet güçleri yeniden düğmeye basarak, FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin operasyon düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 64 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Şeyda Karaca seyda.karaca@dunya.com
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Bakan Yerlikaya FETÖ operasyonunun detaylarını paylaştı
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin yıl dönümünde örgüt üyelerine yönelik yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

64 ilde eş zamanlı operasyon

Operasyonlara ilişkin sosyal hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova, Yozgat ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Örgüt içi izdivaç faaliyetleri

Yerlikaya yakalanan şüphelilerin, FETÖ’nün “Finans Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunduklarını, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içi sorumlularla irtibat kurduklarını, sözde mağdur ailelere maddi destek sağladıklarını ve örgüt içi izdivaç faaliyetlerini sürdürdüklerini sürdürerek örgüte eleman kazandırmaya çalıştıklarını açıkladı.

Yerlikaya operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı olan kişilerin de yakalandığını bildirdi.

“Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum” diyen  Yerlikaya paylaşımını şu sözlerle noktaladı:

“Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.” 

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