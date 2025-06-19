Bakan Yerlikaya: 'Narkokapan-Antalya operasyonunda 107 torbacı yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Antalya operasyonunda 107 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya yakalanan şüphelilerden 104'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı verildiğini kaydetti.

Hazırlıklar 4 ay sürdü

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, operasyona hazırlıkların 4 ay sürdüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"NARKOKAPAN-ANTALYA operasyonumuzda 107 torbacı gözaltına alındı.

Uyuşturucu Madde satıcılarına yönelik Antalya’da son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 107 torbacı yakalandı.

104'ü TUTUKLANDI.

3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan “Torbacı’’ diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

Operasyonumuzun hazırlıkları tam 4 ay sürdü. Bu 4 ay boyunca, adeta ANTALYA'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik.

Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik.

Ve düğmeye bastık. Antalya'nın

Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri dahil; 645 Jandarma personeli ve 5 özel eğitimli narkotik köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine, bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır!

Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!

Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Kaymakamlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Allah ayaklarına taş değdirmesin. Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!"