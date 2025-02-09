Bakan Yerlikaya: Okul servis araçlarına yönelik denetimler arttı

Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre, Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 111 bin 476 okul servis aracı kontrol edildi ve bu araçlardan 12 bin 928'ine çeşitli işlemler yapıldı. Ayrıca, 2024 yılında okul servis araçlarının karıştığı toplam bin 674 ölümlü ve yaralanmalı kaza kaydedildi.

Genel trafik denetimleri ve sonuçları

Bakan Yerlikaya, genel trafik denetimlerine de değinerek 30 Ocak - 6 Şubat 2025 tarihleri arasında 3 milyon 145 bin 753 aracın denetlendiğini söyledi. Bu denetimlerde, çakar kullanımı, hız ihlali, periyodik muayene, emniyet kemeri kullanımı ve zorunlu mali sorumluluk sigortası gibi konularda ihlaller tespit edildi. Toplamda 487 bin 127 araç ve sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Trafik güvenliğine vurgu ve uyarılar

İçişleri Bakanı, okul servisi sürücülerine ve tüm sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu. Bakan Yerlikaya, "Sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz" diyerek sürücülere sorumluluklarını hatırlattı ve "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil," sözleriyle trafik kurallarına uymanın önemini vurguladı.