Bakan Yerlikaya: Ön kesen sürücülere ağır cezalar geliyor

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başka bir aracın önünü kesmeye çalışan sürücülere caydırıcı cezalar geliyor. Sarıyer’de trafik güvenliğini tehlikeye atan T.F. yakalandı, gereği yapıldı” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, yol kesme, araçtan inip kavga çıkarma, araç aynasını kırma veya tekmeleme gibi davranışların Yeni Trafik Kanunu Teklifi ile kapsamlı biçimde cezalandırılacağını belirtti. Paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

* 180 bin TL idari para cezası

* Sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınması

* Aracın 60 gün trafikten men edilmesi

Bu cezaların “ön kesme ve saldırı amaçlı araçtan inme” durumunda doğrudan uygulanacağını aktaran Yerlikaya, “Bu cezadan sonra sizce bir daha yapabilir mi? Trafik cezaları caydırıcı olacak” dedi.

“Trafik güvenliğini tehlikeye atmak kabul edilemez”

Yerlikaya, trafik zorbalığının vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Yol kesmek, kavga etmek, araca zarar vermek gibi eylemler kabul edilemez. Trafik düzenini bozan, güvenliği hiçe sayan kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız.”