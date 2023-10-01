Bakan Yerlikaya: Saldırı görüntülerini paylaşanlara soruşturma başlatıldı, lütfen silin

Ankara'da bugün İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bombalı saldırı düzenlenmiş, iki polis yaralanırken iki terörist öldürülmüştü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, yayın yasağı getirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıda yaralanan polisleri hastanede ziyaret etmeden önce gazetecilere konuştu. Yerlikaya, polislerin tedavilerinin sürdüğünü, hayati tehlikelerinin bulunmadığını kaydetti.

Bakan, "Terörle, onların işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya şöyle devam etti: "Sosyal medya hesaplarından bu görüntüleri paylaşanlarla ilgili gerekli soruşturmayı başlatmış bulunuyoruz. Bu görüntüleri paylaşanları uyarıyorum... Lütfen bu görüntüleri silsinler, bizim acımızı paylaşsınlar ve birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin yanında olduklarını göstersinler."