Bakan Yerlikaya: Sokak hayvanları ile ilgili 81 ile müfettiş gönderildi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Bakan Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine geçti.

Merkezde incelemelerde bulunan Yerlikaya, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca bu konuda inceleme yapacağını açıklayarak, belediyelerin iki ayda bir denetime alınacağını söyledi.

“Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehirlerin, belediyelerin uygulamalarını yerinde inceleyecek.” diyen Bakan Yerlikaya, “Bu bir soruşturma süreci değil, durum tespiti yapılmasıdır” ifadesini kullandı.

Müfettişlerin, sahipsiz sokak hayvanlarının yürürlüğe girdiği 2 Ağustos tarihinden bu yana yapılanları yerinde inceleyeceklerini anlatan Bakan Yerlikaya, “İhmal konularını tespit edecekler ve gerekli tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyecekler.” ifadelerini kullandı.

“Endişe içinde olan vatandaşlarımız var”

“Sahipsiz hayvanların korkusuyla çocuklarını parka götüremeyen anneler var. Sabah camiye giderken endişe içinde olan vatandaşlarımız var” diye konuşan Bakan Yerlikaya, her bir cana saygılı olduklarını anlatıp, sahipsiz sokak hayvanlarına iyi bakmak istediklerini söyledi.

Kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, bazı belediyelerin sahipsiz hayvanları toplamak yerine başka belediyelerin sınırları içine bıraktığını anlattı. Bu konuyla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Yerlikaya, idari soruşturma başlatacaklarını açıkladı.