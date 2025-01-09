Bakan Yerlikaya: Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda açıklamalarda buldu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

• Bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor.

• 2017'den bugüne güvenli, onur dönenlerin sayısı 792 bin 625 oldu. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 66'tü. 8 Aralıktan önceki 11 ayı incelediğimiz zaman 11 binin çok az üzerinde.

"8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli döndü"

• 8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar. Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz.

• 2017'den beri hayırsever kuruluşlarımızla beraber bu dönüşler için istişarelerde bulunduk. Onların bizden bir ricaları vardı. Müsaade ederseniz gidelim bakalım, orada eksik varsa. Bu kışın önden gidip eksikleri gidermek istiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız talimatıyla bir isim kondu. Öncü göçmen. Öncü göçmen adı altında bize müracat eden aile reisi bunlar adına izin almayla ilgili göç idaresine başvurduğunda bu 6 aylık süreçte giriş çıkış yapabilecekler.

Son 40 günde 1958 tır insani yardım

• Son 40 günde AFAD hiç boş durmadı. Bugüne kadar bin 958 tır insani yardım gerçekleşmiştir. Karşı tarafta bunun dağılımını yapmıştır. 13 yıl boyunca bizim sınırıma gelip sığınanlara hiçbir zaman kapımızı kapatmadık. Biz tarihin doğru tarafında yer aldık ama yanlış tarafında alanları da hiç unutmayacağız. Her fırsatta da bunu söyledik. Temennimiz şu bir an önce Suriye'de güvenli ortam sağlanması.

• Bu sınırdan geçtiğimizde o annelerin çocukların sevinçlerini görmemiz lazım. Bu onurlu dönüşü sadece bizlere değil tüm dünyaya da gösteriyoruz. Bu süreci hep uluslararası hukuka uygun kayıt altında yapıyoruz. BM temsilcileri de var, onlar da buna şahitlik ediyor.