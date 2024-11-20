Bakan Yerlikaya son rakamı açıkladı! Türkiye'de kaç milyon Suriyeli var?

Nagihan KALSIN

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kayyum tartışmaları ile başlayan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Bu yıl içinde, hapis araması olan 168 bin 998 şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. Bunların 27 bin 697’si hırsızlık; 14 bin 123’ü dolandırıcılık, 2 bin 277’si terör, 2 bin 721’i kasten öldürmeden aranıyordu.

276 kadın öldürüldü

Bu uğurda verilen büyük bir mücadele var; ancak bu yılın ilk 10 ayında maalesef 276 kadın cinayeti

işlendi. Kadına şiddet vakalarını önlemek adına geliştirdiğimiz elektronik kelepçe kapasitemizi, sürekli artırıyoruz. 1.500 Kapasiteli Elektronik İzleme Merkezinde 62 ilde 764 vakayı aktif olarak takip ediyoruz

44 bin 393 kadın tehdit altında

Dünyada, kadına şiddet konusunda maalesef yükselen bir grafik var. Ülkemizde bu oran yükselmiyor; ancak biz bu oranı aşağılara çekmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında 162 bin 897 erkeğe ‘’önleyici tedbir’’, 44 bin 393 kadına ‘’koruyucu tedbir’’ kararı verildi. KADES indirme sayımız her geçen gün artıyor. Kadına şiddetle ilgili KADES’e ya da 12’ye gelen çağrıyı ‘’en öncelikli çağrı’’ sınıfında kabul ediyoruz.

4 milyar 209 milyon TL vergi kaybı önlendi

Bu yıl içinde, kaçakçılık suçlarına ilişkin gerçekleştirilen: 27 bin 614 operasyon sonucu 641 şahıs tutuklandı. 4 milyar 209 milyon TL vergi kaybı önlendi.

Suriyeliler’in sayısı 2 milyon 935 bin 742’ye düştü

Adres tahkikatlarından sonra; geçici koruma altındaki Suriyeliler’in sayısı 2 milyon 935 bin 742’ye düştü. Suriyelilerden, 731 bin 146’sının adreslerinin, “güncel olmadığı” tespit edildi. Bu çalışmalar neticesinde 580 bin 819 Suriyeli, adreslerini güncelledi veya adres güncellemek için randevu aldı."