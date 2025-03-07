Bakan Yerlikaya: 'Vatandaşları dolandıran 28 şüpheli yakalandı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 14 ilde "Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım" adıyla Paravan Şirket kurarak insanları dolandıran 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, 22 şüphelinin tutuklandığını, 6'sının hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini aktardı.

Yatırım yapma ve yüksek kar elde etme vaadi

Paylaşımında, "Lütfen, SMS, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla size iletilen linkleri güvenli olduğundan emin değilseniz açmayın." notunu düşen Bakan Yerlikaya, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tekirdağ merkezli 14 ilde "Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım" adıyla Paravan Şirket kurarak, vatandaşlarımızı dolandıran organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 28 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 22'si TUTUKLANDI. 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Sosyal medya platformlarından, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yapma ve yüksek kar elde etme vaadinde bulundukları,

İkna ettikleri vatandaşlarımızı, kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları ve

Mağdur ettikleri vatandaşlarımızın paralarını, örgütün kurduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdıkları ve toplanan paraları kripto borsa hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

Ayrıca suç örgütünün vatandaşlarımızı yaklaşık 387 milyon TL dolandırarak mağdur ettikleri ve şüphelilerin ve kurulan paravan şirketlerin banka hesaplarında yapılan incelemeler sonucu; 1 Milyar 300 Milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda telefon, bilgisayar, şirketlere ait kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ve diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."