Bakan Yerlikaya verileri paylaştı! Bir haftada 3 milyon denetim: Kaç kişiye ceza kesildi?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, 2-9 Ocak tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından toplamda 3 milyon 243 bin 49 araç denetimden geçirildi. Denetimlerde, mevzuata aykırı olarak ışıklı veya sesli uyarı cihazı (çakar) kullanan 76 araç sürücüsüne işlem yapıldı.

Bunun yanı sıra hız sınırını aşan 126 bin 229 sürücüye, periyodik araç muayenesi yaptırmayan 28 bin 702 araca, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 353 kişiye, sürücü belgesi olmadan araç kullanan 15 bin 648 kişiye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 24 araca işlem uygulandı. Tüm bu ihlaller ve diğer işlemlerle birlikte toplamda 506 bin 311 araç ve sürücü hakkında işlem yapıldı.

2024’te yaya güvenliği kuralları

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı boyunca emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin yaya güvenliği kurallarına uymayan 71 bin 21 sürücüye işlem yaptığını duyurdu. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden 3 bin 26 yayaya da 2 bin 26 işlem uygulandı.