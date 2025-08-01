Bakan Yerlikaya: ‘Yangınlarla mücadelede büyük özveri gösterildi’

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dönemlerde Türkiye'de meydana gelen yangınlarda verilen mücadeleye ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya; itfaiyecilerin, orman işçilerinin AFAD ekiplerinin, gönüllülerin büyük bir özveriyle görevlerini yaptığının altını çizdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yangınlarla imücadelede; polisimizden AFAD ekiplerimize, jandarmamızdan itfaiyecilerimize, orman işçilerimizden gönüllülerimize ve halkımıza kadar herkes büyük bir özveriyle görev yaptı.

Polisimiz, yangın bölgelerinde hem karada hem havada üstün gayretle destek sağladı. Rabbim, ülkemizi, insanlığı ve tüm canlıları her türlü afetten korusun."