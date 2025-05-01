Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 79 ilde 127 açık hava toplantısına izin verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm emekçilerin bayramını kutladı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir. Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir. Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.”

"Başvuruların tamamına izin verildi"

Bakan Yerlikaya ayrıca, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin yapılan başvurulara dair bilgi de verdi. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, 79 ilde 127 açık hava toplantısı için müracaatta bulunulduğunu ve bu başvuruların tamamına mülki idare amirliklerince izin verildiğini duyurdu.