Bakan Yerlikaya'dan 'Ahmet Özer' açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa’da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Şehrin emini terör yandaşı olamaz'

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör örgütü üyeliği iddiasıyla tutuklanmasına ilişkin Yerlikaya, “Terörle iltisaklı olanlardan hesap sormak bizim vazifemiz. Terör örgütleri ile bir olunmaz. Şehrin emini terör yandaşı olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve bu devletin bir sahibi var o da aziz milletimizdir.” dedi.

'Terörün siyaseti olmaz'

"Terörün siyaseti olmaz sadece mücadele edilir." diyen Yerlikaya, “PKK gibi taşeron örgütler Türkiye'nin gücünü hazmedemeyenlerin oyunudur. birliğimizi hedef alan hainlerdir. Yaptıkları terör eylemi bunu gözler önüne sermekte.” ifadelerini kullandı.