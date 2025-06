Bakan Yerlikaya'dan bayram öncesi trafik uyarısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz yıl trafik kazalarında 6 bin 351 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

"Bu sayı sıradan bir istatistik değil. Her biri, bir can. Bir yuva, yarım kalan bir bayram" diyen Yerlikaya, trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığını vurguladı. Bakan, sadece 1 km hız aşımının bile ölümcül kaza riskini yüzde 4 artırdığını, ölümlü kazaların yüzde 47’sinin ise aşırı hız kaynaklı olduğunu söyledi.

2024 yılında her gün ortalama 10 vatandaşın aşırı hız nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çeken Yerlikaya, bayram yolculuğuna çıkacak vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Bayramlar bizi sevdiklerimize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun."

