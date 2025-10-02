Bakan Yerlikaya'dan deprem açıklaması! 'Saha taramalarına başlandı'

İstanbul ve çevre illerde öğle saatlerinde hissedilen deprem paniğe yol açtı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıkları olduğunu ve büyüklüğünün 5.0 olarak kaydedildiğini açıkladı.

Sarsıntı saat 14.55'te meydana gelirken, bölge genelinde kısa süreli endişe yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklamada bulundu.

"Saha taramalarına başlandı"

Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına başladığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

"Tekirdağ, Marmaraereğlisi'nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."