Bakan Yerlikaya’dan ehliyet uyarısı: Son 21 gün, süre uzatılmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Ekim 2025’te dolacağını hatırlattı.

Bakan Yerlikaya, “Son 21 gün, süre uzatılmayacak. Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, halen 1 milyon 990 bin 221 kişinin eski tip sürücü belgesi kullandığını belirterek, değişim hızının “çok düşük” olduğunu vurguladı.

Yenilemeyenler indirimden yararlanamayacak

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli ‘harç değerli kâğıt’ ve ‘hizmet bedelinden’ yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.”

Vatandaşlara son çağrı

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için nüfus müdürlüklerinden randevu alarak belgelerini yenilemeleri çağrısında bulundu.

31 Ekim’den sonra eski tip ehliyetlerin tamamen geçersiz olacağı ve bu tarihten sonra yapılacak başvurularda indirimli bedellerin uygulanmayacağı hatırlatıldı.