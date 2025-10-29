Bakan Yerlikaya'dan Gebze'de çöken 6 katlı binaya ilişkin açıklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde 6 katlı bir bina çöktü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.

5 kişi enkaz altında

Bakan Yerlikaya, saat 07.30 sıralarında Mevlana Mahallesi'ndeki binanın kendiliğinden çöktüğünü belirterek, "Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, bölgeye AFAD, itfaiye, emniyet, 112 sağlık ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının derhal sevk edildiğini açıklarken "Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonunda devam etmektedir. İçişleri Bakan Yardımcımız, AFAD Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir" dedi.

147 kişilik arama kurtarma ekibi görevde

Bakan Yerlikaya, çalışmaların 80'i AFAD personeli olmak üzere toplam 147 arama kurtarma ekibiyle yürütüldüğünü, bölgede 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 aracın görev yaptığını aktardı.

Yerlikaya "Arama ve kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz" dedi.

Binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, binanın 1999 depreminden sonra inşa edilmiş olabileceğini belirterek, "Bölgede yürütülen metro çalışmasının etkisi araştırılıyor ancak şu anda önceliğimiz can kurtarmak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, binanın çökmeden önceki fotoğrafları da ortaya çıktı. Görüntülerde, yapının zemin katında ‘Eczane Nehir’ tabelasının bulunduğu görüldü.