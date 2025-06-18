Bakan Yerlikaya’dan Marmaris’teki tepki çeken görüntülere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bazı eğlence mekanlarında çekilen ve infial yaratan görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, söz konusu görüntülerin bir daha yaşanmaması için yarın Muğla'da Bakan Yardımcısının koordinasyonunda, valil ve güvenlik birimlerinin katılımıyla, alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Öte yandan, yapılan şikayetler üzerine bazı mekanlara yapılan denetimler sonucunda 14 işletmeye kapatma cezası verilirken; turistleri işletmeye sokmaya çalışan hanutçular hakkında da "cinsel saldırı"dan adli işlem yapılmıştı.

"Bu görüntüler asla kabul edilemez!"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, görüntülerin asla kabul edilemez olduğunu, konuyla ilgili Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısını görevlendirdiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"2024 yılında 62 milyonu aşkın turisti ağırladık. Turizm sektörümüz ülkemizin parlayan yıldızıdır.

Ancak son günlerde; sosyal medyada bazı işletmelerde milletimizde infial uyandıran görüntüler yer almaktadır.

Bu görüntüler asla kabul edilemez!

Bu konuyla ilgili Bakan Yardımcımızı, Emniyet Genel Müdürümüzü ve Jandarma Genel Komutan Yardımcımızı görevlendirdim.

Biz bu tür görüntülerin bir daha yaşanmasını kesinlikle istemiyoruz.

Bu amaçla yarın Muğla’da, Bakan Yardımcımız koordinasyonunda, Valilerimizin ve güvenlik birimlerimizin katılımıyla, “alınması gereken önlem ve denetimlerle ilgili” bir toplantı yapılacaktır.

Emniyetimiz, Jandarmamız karada; Sahil Güvenlik Komutanlığımız denizde denetimlerini aralıksız ve kararlılıkla sürdürecektir.

Yapılan denetim ve sonuçları şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacaktır."