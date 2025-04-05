Bakan Yılmaz Tunç duyurdu: Avukatların zorunlu müdafi ücreti elektronik ortamdan yapılabilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlara yapılacak zorunlu müdafi ücreti ödemeleriyle ilgili yeni bir bilgi paylaştı.

Bakan Tunç, bugün itibarıyla ödemelerin Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladıklarını bildirdi.

Bakan Yılmaz Tunç ayrıca, bu uygulamayla zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağına da ekledi.

"Ödemeler elektronik ortamdan sağlanacak"

Tunç, avukatların CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebileceği ve ödemelerin de yine elektronik ortamda sağlanabileceğini şöyle anlattı:

"Yargının üç sacayağından biri olan savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyoruz.

Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün itibariyle tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık.

Bu amaçla Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliği’nin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegrasyonunu tamamladık.

Avukatlarımız böylece CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek, ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak.

Bakan Yılmaz Tunç bu uygulamayla zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacağına da ekledi.

Bu uygulamayla;

Zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlarımıza ödenmesi süreci daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanacak.

Barolarımızın ve adliyelerimizin iş yükü ve kırtasiye işlemleri azalacak.

Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak."