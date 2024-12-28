Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin Güran yorumu: Yargılama sürecine dikkat çekti!

Diyarbakır'da sekiz yaşındaki Narin Güran'ın öldürülerek dereye atılmasına ilişkin davada bugün karar çıktı. Mahkeme, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran'a 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış müebbet verdi. Cesedin taşınmasına yardım eden Nevzat Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezası aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 8 yaşındaki Narin Güran'ın canice katledilmesine ilişkin davada Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını verdiğini anımsattı.

Bu acı olayda maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasının ve sorumluların hak ettiği cezalara çarptırılarak adaletin tecelli etmesinin, millet için büyük bir beklenti haline geldiğini ifade eden Tunç, "Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkeleri doğrultusunda gecikmeksizin verilen kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemlidir. Gerek soruşturma aşamasında gerekse kovuşturma sürecinde adaletin tecellisi için duyarlı davranan herkese, yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, adaletin mülkün temeli olduğunu vurgulayarak, "Adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmayacaktır. Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için devlet ve milletçe hepimiz hep birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Narin evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.