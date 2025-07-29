Bakan Yumaklı açıkladı! 4 ildeki 5 orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelindeki orman yangınlarıyla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Bakan Yumaklı açıklamasında şunları söyledi:

• Son 24 saatte ülkemizde 55 yangın çıktı. Bunların içinde büyüme potansiyeli olan yangınlardan biri; Karabük Safranbolu yangınına 7 kilometre mesafede, Merkez ilçeye bağlı Kahyalar Mahallesi’ndeki bir başka yangındı. Bu yangını tamamen kontrol altına aldık.

• Bir diğeri Uşak Banaz’da Millipark mevkiindeki yangındı. Bu yangını da tamamen kontrol altına aldık.

• Karabük - Safranbolu, Antalya - Gazipaşa, Bursa - Kestel yangınları da kısmen kontrol altına alınmış olmasına rağmen, barındırdığı risk sebebiyle tamamen kontrol altına alındı bilgisini bugün paylaşıyoruz. Yani 4 ilimizdeki 5 yangın kontrol altına alındı.

• Son 24 saatte çıkan toplam 55 yangının tamamı kontrol altına alındı. Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var, Bursa Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor.