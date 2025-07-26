Bakan Yumaklı açıkladı: 6 ilde 7 orman yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Bakan Yumaklı, 6 ilde çıkan 7 yangının kontrol altına alındığını, Mersin, Karabük ve Antalya’daki 3 yangında ise müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

“7 yangın tamamen kontrol altında”

Bakan Yumaklı, Karabük Ovacık ilçesinde yaptığı açıklamada, son birkaç gün içinde ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarının son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, “Antalya Muratpaşa Güzelova, Antalya Alanya Söğüt, Uşak Sivaslı, Adana Kozan, Denizli Acıpayam, Manisa Akhisar ve Karabük Ovacık Kışla’daki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Bu yangınlarda soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

“Mücadele aralıksız sürüyor”

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın riski de yükselmişken, Yumaklı, mücadelede görevli ekiplerin sahada kesintisiz şekilde çalıştığını belirtti.

Özellikle sıcak hava, düşük nem ve rüzgar faktörlerinin yangınla mücadeleyi zorlaştırdığına dikkat çekti.

Üç noktada yangın devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı, halihazırda Mersin Silifke, Karabük Safranbolu ve Antalya Gazipaşa’da yangınların sürdüğünü söyledi.

Bu yangınlarla ilgili söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirten Yumaklı, "Karabük, Antalya ve Mersin'deki yangınlar yerleşim yerlerini tehdit etmiyor" açıklamasında bulundu.

Yangın riski sürüyor

Meteoroloji verilerine göre, sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam etmesi nedeniyle orman yangını riski birçok bölgede halen yüksek.

Bakanlık, vatandaşları dikkatli olmaları ve olası yangın durumlarında yetkililere hızla bilgi vermeleri konusunda uyardı.