Bakan Yumaklı açıkladı: 81 ilde yürütülen gübre denetimleri tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüm illerde başlatılan gübre denetimlerinin tamamlandığını duyurdu. Bakan Yumaklı, 8 binden fazla gübre bayisinde 38 bini aşkın üründe denetimler gerçekleştirildiğini kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde eş zamanlı yürütülen gübre denetimlerinin tamamlandığını kaydetti.
Yumaklı, "8.380 gübre bayisinde ve 38.629 üründe titiz denetimler gerçekleştirdik. Çiftçimizin emeğini korumak, verimli ve kaliteli üretimi sağlamak için sahada görev alan, özveriyle çalışan 3.500 çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
✅ 81 ilimizde eş zamanlı yürüttüğümüz gübre denetimlerimizi tamamladık.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) February 26, 2025
🔍 8.380 gübre bayisinde ve 38.629 üründe titiz denetimler gerçekleştirdik.
🌱 Çiftçimizin emeğini korumak, verimli ve kaliteli üretimi sağlamak için sahada görev alan, özveriyle çalışan 3.500 çalışma… pic.twitter.com/buQNSBbFR5