Bakan Yumaklı açıkladı: Aktif yangın yok, soğutma çalışmaları sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu’da etkili olan üç orman yangınına ilişkin son durumu paylaştı.

Yumaklı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve aktif bir yangının kalmadığını” söyledi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yumaklı, bölgede ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, “Şu anda soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Riskli alanlarda olası yeniden alevlenmelere karşı teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Günlerdir süren mücadele

Karabük’ün Eflani ilçesi ve Kastamonu’nun Araç ilçesindeki köylerde başlayan yangınlarda çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilmiş, yüzlerce personel, arazöz ve helikopter yangınla mücadelede görev almıştı.