Bakan Yumaklı açıkladı: 'Antalya'daki yangın tamamen kontrol altına alındı'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Antalya Muratpaşa Güzeloba’da çıkan orman yangını TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞ; Manisa Akhisar’daki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Orman kahramanlarımızla birlikte, mücadelemizi durmaksızın sürdürüyorur." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Dün, Antalya’nın Aksu, Muratpaşa, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıkmıştı. Aksu'da çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle Perge Antik Kenti'ne ulaşmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alevlerin Perge Antik Kenti’ne ulaşmadan söndürüldüğünü duyurmuştu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Güzeloba'daki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Öte yandan, yangın ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un Antalya'daki villasına da sıçramıştı. Yangın sırasında villasında olan Ersoy, son anda tahliye edilmiş, villasının da zarar gördüğü öğrenilmişti. Ersoy'un sağlık durumunun iyi olduğu duyurulmuştu.