Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale Merkez ve Bayramiç'teki orman yangınları kontrol altına alındı
Çanakkale Merkez ve Bayramiç'te dün başlayan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Çalışmalar kesintisiz sürüyor
Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:
Çanakkale Merkez ve Bayramiç’teki orman yangınları, aralıksız süren mücadelemiz sonucunda TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) August 9, 2025
