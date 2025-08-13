Bakan Yumaklı açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Buca Mustafa Kemal Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil Vatanımızı gece gündüz demeden, savunmaya devam ediyoruz. İzmir / Buca yangını, kahraman orman teşkilatımızın yoğun ve özverili mücadelesi sonucunda TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI.

Soğutma çalışmalarımız aralıksız sürerken, en büyük gücümüzün yangınların çıkmasını önlemek olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum."

İzmir-Çeşme Otoyolu Buca ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen minibüste dün çıkan yangın, otoyol yanındaki ormanlık alana sıçramıştı.