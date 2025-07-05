Bakan Yumaklı açıkladı: 'Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı'daki yangınlar kontrol altında'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla ve Manisa'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı ilçelerindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı ayrıca, Hatay Dörtyol'daki orman yangının ise kısmen kontrol altına alındığını ifade etti.

"Çalışmalar aralıksız sürüyor"

İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemizde meydana gelen yangınlara yönelik orman kahramanlarımızın etkin ve kararlı mücadelesi sonucunda:

Muğla / Milas

Manisa / Saruhanlı yangınları TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Hatay / Dörtyol yangını ise, gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde KISMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürmektedir.

Zorlu hava şartlarına ve alevlere rağmen, #YeşilVatan savunmamıza canla başla devam ediyoruz."