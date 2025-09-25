Bakan Yumaklı açıkladı: Türkiye İsrail tohumunu mu kullanıyor?

Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile'de esnaf ziyaretinin ardından fide dikimi, sebze hasadı ve sülün salımı etkinliğine katıldı.

İbrahim Yumaklı, üretim yapmak için destek almak isteyenleri tarım il ve ilçe müdürlüklerine davet ettiklerini belirterek, "Bir davet de başta Şile olmak üzere Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı fidanın ve tohumun toprakla buluştuğu, yeşil vatanımızın daha da yeşillendirilmesi, kayıplarımızın geri getirilmesi için yapacağımız 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde bu alanlara davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tohum iddialarına yanıt!

Açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tohum açıklamalarına yönelik soruya ilişkin Yumaklı, şu yanıtı verdi:

"Her şeyden önce çoluk, çocuk demeden katletmeyi, bir soykırımı meşru göstermeyi kendisine, kendi insanlığına yedirebilmiş birisinin bu anlamda söyledikleri bizim için zerre kadar bir kıymete sahip değil. Söyledikleri doğru da değil. Şu açıdan doğru değil. Eğer bu direkt bizim tohum anlamında ülkemizi tehdit niteliğinde bir şeyse bunun hiçbir geçerliliği yok. Tabii bunların dezenformasyonlarına mal bulmuş mağribi gibi atlayanlar oldu.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla özellikle ticaretin her türünün İsrail ile kesildiği andan itibaren 'Eyvah, biz tarımsal üretimde tohum da bulamayız.' diyenlerin hepsine bugün itibarıyla hiçbir problemin olmaması en büyük cevap. Üreticilerimiz de bu cevabı verdi. Türkiye tarımsal üretimde her başlıkta dünyada sayılı ülkelerden birisidir. Bu konuda niye kendimizi aşağı görelim? Böyle bir şey gerçek değil. İkincisi de tohum firmalarımızın dünyada artık otorite haline geldiğini, dünyanın pek çok ülkesinde Türkiye'de yetiştirilen tohumların ihraç edildiğini de söylemek istiyorum."