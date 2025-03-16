Bakan Yumaklı duyurdu! 1,3 milyar liraya mal olacak: Anıtlı Barajı’nın sözleşmesi imzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin Anıtlı Barajı’nın yapımına yönelik sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Baraj, Kaledran Çayı üzerinde inşa edilerek, toplamda bin 100 hektar alana sahip tarım arazilerine sulama suyu temin edecek.

Bakan Yumaklı, barajın sulama amaçlı olduğunu belirterek, tesisin 97 metre yükseklikte, 348 metre kret uzunluğunda ve 12 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olacağını ifade etti. Anıtlı Barajı, beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilecek ve bölgedeki tarım alanlarını modern sulama sistemine kavuşturacak.

Şu anda, bölgedeki tarım arazileri yeraltı su kuyularından besleniyor, ancak bu yöntem, hem yeraltı su seviyelerinin düşmesine hem de yüksek enerji maliyetlerine yol açıyor. Bakan Yumaklı, bu sorunun çözülmesi amacıyla baraj inşasına karar verildiğini belirtti.

"Nisan 2028’de tamamlanması planlanıyor"

Bakan Yumaklı, sözleşmenin ilgili firma ile imzalandığını ve barajın inşasının 1 milyar 373 milyon liraya mal olacağını söyledi. "Nisan 2028’de tamamlanması planlanıyor" diyerek, barajın bölge halkına büyük katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Anıtlı, Uçarı ve Yakacık Mahalleleri'ndeki tarım arazilerine su sağlanacak olan tesis, yerel üreticilerin yüksek ekonomik değere sahip ürünlerini daha verimli bir şekilde yetiştirmesine olanak tanıyacak. Muz, avokado ve çilek gibi ürünlerin verimliliğinin artması bekleniyor. Ayrıca, tesisin bölge ekonomisine yıllık 280 milyon lira katkı sağlaması öngörülüyor. Bakan Yumaklı, barajın bölge halkına hayırlı olmasını temenni ederek, "İnşallah bereket ve bolluk getirsin" dedi.