Bakan Yumaklı duyurdu: 3 ildeki yangın tamamen kontrol altına alındı

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Dün Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına ilişkin bilgi veren Bakan Yumaklı, ülke genelinde 69'u orman dışı toplam 115 yangına müdahale ettiklerini bunların 110'ununun tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, "Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık, Antalya Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Seydikemer'de söndürme çalışmaları devam ediyor

Öte yandan Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangınında 24 saat geride kalırken, gece boyunca yürütülen yoğun müdahale sayesinde yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girereken yangını söndürme çalışmalar devam ediyor.

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde başlayan orman yangını ise rüzgarın etkisiyle İzmir’in Bergama ilçesi sınırlarına ulaştı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerindeki evlere ulaşması önlendi. Yangının Kozak Yaylası çevresinde etkisini sürdürdüğü, söndürme çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği bildirildi.

Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

Gömeç'de başlayan Ayvalık yönüne doğru ilerleyen orman yangını nedeniyle de Ayvalık ile İzmir’in Bergama ilçesini birbirine bağlayan karayolu güvenlik gerekçesiyle ve söndürme çalışmaları kapsamında trafiğe kapatıldı. İstanbul'dan gelen itfaiye ekipleri Balıkesir orman ekipleriyle koordineli şekilde köylülerin de desteğiyle yangına müdahale ediyor.

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