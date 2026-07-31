Bakan Yumaklı duyurdu: Dört bölgedeki yangından sevindiren haber

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Balıkesir'in Gömeç, Antalya'nın Alanya ve Mersin'in Gülnar-Aydıncık bölgelerindeki yangınların da büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Çine'de müdahale sürüyor

"Yeşil vatan" savunmasının kesintisiz devam ettiğini belirten Yumaklı, Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesini sürdürdüğünü ifade etti.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde, Muğla/Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları da büyük ölçüde kontrol altında. Aydın/Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek."