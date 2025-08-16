Bakan Yumaklı duyurdu: Kocaeli'ndeki yangın kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kocaeli / Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale / Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.