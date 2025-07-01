Bakan Yumaklı duyurdu! TMO hububat alım ödemelerine başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) 2025 yılı hububat alımına ilişkin ödeme sürecine bugün itibarıyla başlandığını duyurdu. Bakan Yumaklı, konuya ilişkin açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Ödemeler periyodik olarak devam edecek

Açıklamasında, "Öncelikle 11 Haziran'a kadar teslim edilen ürünler için 1 milyar 63 milyon lira ödeme, üreticilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Bundan sonra ödemeler periyodik olarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Yumaklı’nın paylaşımında, üreticilerin ödemelerini yarından itibaren hesaplarından çekebileceği ve ödemesi yapılan üreticilere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacağı bilgisine de yer verildi.