Bakan Yumaklı duyurdu: Yılbaşı öncesi 81 ilde gıda denetimleri başladı

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, denetimlerin 31 Aralık’a kadar eş zamanlı ve yoğun bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Yumaklı, “Tüketimin arttığı bu dönemde gıda ürünlerinden içeceklere kadar tüm ürünler, üretimden satışa, toplu tüketim noktalarından raflara kadar 8 bin 500 denetçimiz tarafından titizlikle kontrol edilecek” ifadelerini kullandı.

Yumaklı, söz konusu denetimlerle yılbaşı sofralarına ulaşacak ürünlerin güvenliğinin sağlanmasının hedeflendiğini vurguladı.