Bakan Yumaklı eylül raporunu açıkladı: Gıda işletmelerine 168 milyon lira cezası kesildi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eylül ayında denetlenen 125 bini aşkın gıda işletmesinden gıda güvenliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandığını ve toplam 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından, vatandaşların sofrasına ulaşan her gıdanın güvenilirliğini sağlamak için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktardı.
2 bin 269 işletmeye yaptırım, 22 işletmeye suç duyurusu
Eylül ayı gıda denetim sonuçlarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Denetliyor, takip ediyor, koruyoruz. Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 125 binden fazla denetimde, gıda güvenilirliğini tehlikeye atan 2 bin 269 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 22 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulurken işletmelere 168 milyon 546 bin 411 lira idari para cezası kesildi." ifadelerini kullandı.
Yumaklı, uygunsuzluklara asla geçit vermediklerini, halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir unsura tolerans göstermediklerini vurguladı.