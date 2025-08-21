Bakan Yumaklı: Fındık stratejik bir ürün, dünyada birinciyiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Düzce'nin Beçiyörükler köyünde düzenlenen Fındık Hasat Şenliği'ne katıldı. Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin her noktasında bakanlığın çalışanlarının izi olduğunu belirterek, "Her şeyden önce ben ülkemizin gıda arz güvenliği konusunda bütün unsurlarıyla üretmeye devam eden üreticilerimizi ve onlarla her daim onların yanında olmakla ilgili irade gösteren, çaba sarf eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz büyük. Hangi ürün olursa olsun, verimli, kaliteli, sürdürülebilir, kayıtlı, sektörün yatırım aldığı bir üretim sistematiğini güçlendirerek devam ettirmek en önemli hedefimiz. Üretimin ve üreticinin yüzyılı dedik. Bunu sağlamak adına gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Tekrar etmemiz gerekiyor.

Ülkemizin güçlü olduğu her noktayı farklı şeyler ortaya koyarak perdelemek isteyen maalesef anlam veremediğimiz bir anlayış var. Bizim ülkemiz tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 7 ülke arasındayız. İşte bunun mimari, burada oturan değerli üreticilerimiz ve onların nezdinde hangi üründe olursa olsun üretmekten asla vazgeçmeyen, emeğini, alın terini bu işe adayan üreticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Suyu merkeze aldık"

Suyu merkeze alan üretim planlamasını gündeme getirdiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, konuşmasına şöyle devam etti: "Stratejik önemden bahsediyoruz. Gıdaya olan ihtiyaç asla ve asla modası geçmeyecek, ertelenemez. Önemi itibarıyla siz ona ne derseniz deyin mutlaka ihtiyaç. Bizim bunun adına stratejik dememiz ya da demememiz bir şey ifade etmez. Hayatımızı devam ettirmek için gıda arz güvenliğini sağlamak ve soframıza bu ürünleri getirmek zorundayız.

Önümüze çok farklı sınamalar geliyor. Bunu bu yıl çok farklı yönleri ile yaşıyoruz. Sudan bahsediyorum. Su konusu bizim bundan sonraki dönemlerde de artık onu stratejik görüp görmememizle ilgili bir konu değil. Su konusu dünyada bütün ülkelerin önem itibarıyla veya hayatın devamı itibarıyla birinci sıraya koyduğu bir husus. Biz de bu noktada suyu merkeze alan üretim planlamasını gündeme getirdik ve 2025 yılından itibaren bu uygulamaya başladık.

Sadece üretimi planlıyoruz demedik. Bütün destek sistemlerimizi, bütün kredi sistemlerimizi, bütün hibe sistemlerimizi, dönemsellik itibarıyla önem arz eden bütün hususları buna yönlendirdik. İlk defa tarımsal destekler üretim sonrasında değil, 3 yıl önceden açıklandı."

"Düzce üretimde önemli bir yer"

Bakan Yumaklı, Düzce'nin üretim gücü itibarıyla önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Fındık üretimi konusunda da kıymetli. Bunun için önemli bir alt yapı gerekiyordu. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm ülkeye olduğu gibi Düzce'ye de yatırımlar yapıldı. Son 23 yılda tarım, orman ve su sektöründe Düzce'ye yapılan yatırım toplam tutarı bugünün fiyatları ile 27 milyar lira. 47 su ve sulama eseri hizmete alındı. İnşallah biz de bugün merkez içme suyu arıtma tesisinin temelini atmış olacağız. Önümüzdeki yıl bitmeden bunu devreye almış olacağız.

İnşallah Düzce'miz için hayırlara vesile olur. Düzce yeşil bir şehir ancak biz onu yeterli görmüyoruz. Daha da güçlü yapmak için güçlü ormanlarına güç katmak adına bugüne kadar 60 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Değerli başkanımız söyledi. Tarım toprağı önemli. Çünkü alternatifiniz yok. Oturup da fabrikada onu üretemezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği şekilde olduğu gibi kullanmanız gerekiyor.

Dolayısıyla bununla ilgili de 271 bin dekarı koruma altına aldık. Ben buradan değerli Düzce Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Üretimin ana damarı, can damarı olan tarım toprağına verdiği kıymet için. Düzce'ye has ürünler var, Düzce'ye has yemekler var. Düzce'ye has gastronomi var. Bizim için önemli olan çok kıymetli bu değeri Düzce'nin sınırları dışına taşımak. Biz de elimizden geleni yapacağız" dedi.

"Fındık stratejik ürün"

Türkiye'de 700 bin çiftçinin fındık üretimi yaptığını belirten Bakan Yumaklı, "Fındık stratejik bir ürün. Ekonomik değeri itibarıyla son derece önemli. Aile işletmeleri için kıymetli bir gelir kapısı. 42 ilde 744 bin dekarlık alanda 700 bin çiftimiz, üreticimiz var. Dünya üretiminin yüzde 70'ini Türkiye gerçekleştiriyor. Bu son derece önemli bir güç. Türkiye dünyada bu konuda birinci. Bunu hepimiz biliyoruz. Hiç bahsedilmeyen bir konu var. Türkiye içinde kişi başı fındık tüketimi 1 kilo 300 gram. Bunun arttırılması için çalışmamız gerekir.

Yıllık 2 milyar dolarlık ekonomiye katkıda bulunan son derece önemli büyüklüğe sahip. Yüzde 80'ine yakınını Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyoruz. Düzce'den tarımsal üretime emek veren üreticilerimize teşekkür ediyorum. Fındıkta Düzce 5. sırada. Tarım alanının yüzde 85'ini oluşturuyor. Tarım konusu, kapalı alanlarda olan bir şey olmadığı için dış etkenlere son derece açık. Hepimiz yaşadık, maalesef zirai don hadisesi önce şubatta, daha sonra nisanda birçok ürünümüzü etkiledi. Fındık da bundan nasibini aldı.

Türkiye genlinde fındıkta zirai don hadisesinden kaynaklı ödenecek olan tazminat yaklaşık 2,3 milyar lira olacak. Bunun 300 milyon lirası ödendi. Ödenmeye devam edecek. Ben hasadımızın hayırlı olmasını diliyorum. Üretimimizin kaliteli olması gerekir, verimli olması gerekir. Bir ocaktan aldığımız ürünün arttırılması ve kalitesinin bozulmadan ürün alınması gerekir. Bakanlığımızın TAGEM diye bir birimi var. Burada tescilli 23 çeşit fındık var. Bunların 17'si TAGEM sayesinde tescillendi. Fındık yan kaynaklarımızın da koruma altında olduğunu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Zararlılarla mücadele ediyoruz"

Zaralılalrla mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Son dönemde iklim değişikliğinin birçok etkisini gördük. Kuraklık oldu, sel oldu, zirai don oldu. Ancak başka bir hasar daha vermeye başladı. Zararlılardaki artış. Kahverengi kokarca konusunu hepiniz biliyorsunuz.

Hakikaten muazzam bir mücadele yürüttüğümüzü burada söylemek istiyorum. Bu zararlı serbest bıraktığınızda önüne gelen her şeyi yok edecek kabiliyete sahip. Hiç gevşemeye gelmez. Ben buradan bütün üreticilerimize Tarım İl Müdürlüğümüzün yaptığı mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. İstirham ediyorum, şakaya gelecek yanı yok. Son derece önemli. Bu konuda hem ilaçlamalar hem bunun düşmanı olan samurai arısı dediğimiz biyolojik mücadele devam ediyor.

İlaç kullanımı konusunun da belirtilen şekilde yapılması gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu zararlıyı o ilaca bağışıklı hale getirirsek hakikaten büyük bir problem yaşarız. Dolayısı ile ilacı değil biyolojik mücadeleyi önceliyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüzde il müdürü arkadaşımıza söyledik. 1 milyon samurai arısı üretildi, üretmeye devam ediyoruz. Bu zararlının düşmanının yaygınlaştırılması için talimatımızı verdik" ifadelerini kullandı.

"Açıklanan fiyatlar bir baz fiyattır"

Bakan Yumaklı, TMO'nun ticaret yapma görevi olmadığını belirterek, "Her sene beklenen bir şey TMO'nun fındık alım fiyatlarını açıklamısı. Ben burada şunun altını çizmek istiyorum. Devlet olarak, hükümet olarak TMO'nun ticaret yapma gibi bir görevi de yok, kendilerine bu şekilde verilen talimat yok. Bizim yapmamız gereken veya bizim üzerimize görev olarak verilen husus piyasayı regüle etmektir.

Ticaretin içinde olmak değil. Dolayısı ile açıklanan fiyatlar da bu anlamda bir baz fiyattır. TMO şunu söylüyor; bu fiyatın altına gelirse ben piyasayı regüle edeceğim. Üreticiyi koruyacağım, tüketiciyi de kollayacağım. Makul fiyatı söylüyorum. Bunun üzerinde olursa helali hoş olsun, satılsın. Nitekim bu sene de aynı olacak. Piyasayı da takip ediyoruz, görüyoruz. Ben yıllar itibarıyla buradaki üreticilerimizin tecrübesi bizim yaşımız kadar. Onlar bunu en iyi biliyorlar. Bütün gelişimini biliyorlar.

Fındık 5 doların üzerine çıktıysa AK Parti hükümetlerinin, Cumhurbaşkanımızın bizzat takibi ve talimatlarıyla olmuştur. 25 Ağustos'tan itibaren 16 noktada TMO alım noktasını açmış olacak. Ben buradan bütün çiftçilerimize, üreticilerimize bereketli sezon diliyorum. Biliyorum rekoltede çok ciddi düşüş oldu. Biz kısmı zararlıdan, bir kısmı zirai dondan. Bu yılı da olması gerektiği gibi en iyi şekilde geçireceğiz.

Bizim teşviklerimiz, sektörün de gayreti ile markalaşma konusunun artık Türkiye'de fındık anlamında belli bir noktaya gelmesinin önemini belirtmek istiyorum. Eğer siz bu ürünün bütün zorluklarını yaşıyorsanız, katma değerli bir satışın avantajını kaçırıyorsanız burada büyük problem var demektir. Gerek sanayi bakanımız gerek ticaret bakanımız ile birlikte katma değerli ürün oluşturma konusunda kafa kafaya vermiş durumundayız. Sizin desteklerinizle bunu halletmiş olacağız" dedi.

Yangın uyarısı

Bakan İbrahim Yumaklı, konuşmasında son olarak orman yangınlarına değinerek, "Elbette orman yangınları konusu başka bir başlık. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama yarından itibaren başlayacak yine bir aşırı sıcak hava dalgası, anormal hava hareketleri ile ilgili uyarı var. Kapalı alanların dışında ateş yakılmaması ya da açık alanlarda yapacağımız faaliyetin bir ateş, bir aleve dönüşmemesi için gereken hassasiyeti Düzce'den bütün milletimize iletmiş ve istirham etmiş olayım. Bir kıvılcım bir ormanı yok ediyor" dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi 16. Etap Programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan üreticilere hediye çeklerini verdi. Çek takdiminin ardından Bakan Yumaklı, fındık bahçesine girerek fındık topladı.