Bakan Yumaklı: İzmir ve Bolu'daki yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, ülke genelinde 5 yangının devam ettiğini, buralarla ilgili de güzel haberler vermek istediğini dile getirdi.

İzmir'in Menderes ilçesinde devam eden yangının sarp arazi ve yolu olmayan bir bölümde sürdüğünü ifade eden Yumaklı, "Gece boyu ekipler karadan yangına müdahale etti. Şu anda 4 uçak 11 helikopterle çok yoğun bir şekilde karadan da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Burasının da enerjisi düşürüldü ve kontrol altına alınmaya en yakın olan yangınlardan bir tanesi." diye konuştu.

Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 3 gündür süren yangınla da 5 uçak, 11 helikopter ve yoğun kara ekibiyle mücadelenin devam ettiğini hatırlattı.

Bozdoğan'da çok ciddi bir mücadele verildiğine işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Orada bayrak direğini bile adeta yerinden sökercesine bir rüzgar vardı ama buna rağmen arkadaşlarımız hakikaten üstün ve cansiperane bir mücadeleyle burayı da belli bir olgunluğa getirdiler, hakikaten çok çok iyi gidiyor. Diğeri yine Manisa Gördes, burada da günlerdir devam eden çok uzun ve geniş bir alana bir hat şeklinde yayılmış, şiddetli rüzgar sebebiyle bir yangın söz konusuydu. Burada da bir uçak 10 helikopter ki çok ciddi bir kara gücüyle müdahaleye devam ediliyor. Karabük'ün Ovacık ve Uşak'ın Eşme ilçelerindeki yangınların da enerjileri ciddi bir şekilde düşürüldü. Kontrol edildiye en yakın olan bu 5 yangının da inşallah gün içerisinde ya da akşam üzerine doğru net bilgilerini vermiş olacağız."

"Yanımızda olan herkesle birlikte bir mücadele yürüttük"

Yumaklı, 1839 yılında kurulan Orman Genel Müdürlüğünün, devletin kadim kurumlarından bir tanesi olduğunu belirtti.

Kurumun gösterdiği cesaretin, fedakarlığın bir kez daha altını çizmek istediğini aktaran Yumaklı, 25 bin çalışan, 105 helikopter, uçaklar, 14 İHA ve gönüllülerle ormanları korumak adına topyekun bir mücadele içinde olduklarını vurguladı.

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Biz şu ana kadar bu yeşil vatan savunmasında kamu, kurum ve kuruluşlarımızın desteğiyle, yerel yönetimler, belediyeler, hiçbir siyasi ayrım da yapmıyorum, yanımızda olan herkesle birlikte bir mücadele yürüttük. Türkiye'nin neresinde olursa olsun biz çıkan yangını söndürmeye odaklandık. Onun dışında hiçbir şey konuşmadık, söylemedik, vatanımızı korumak üzere çalıştık, çabaladık hep birlikte. En önemlisi de bizlere dualarıyla destek veren milletimizdi, bizlere güç verdiler. Ben bütün herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Ormanlarımız yandı ancak her zaman yaptığımız gibi yılda 500 milyonun üzerinde fidanı ve tohumu bizler toprakla buluşturuyoruz. Buraları da yeniden ağaçlandıracağız. Ben herkesi 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda bu hasarı hep birlikte gidermeye davet ediyorum. Lütfen bugün de olduğu gibi o zaman da yanımızda olun. Bir teşekkürü de özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sizlerin vasıtanızla arz etmek istiyorum. Hakikaten bu süreç içerisinde saat ve zaman farkı gözetmeksizin bizleri arayarak çok yakından takip ederek ve cesaretlendirerek yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum."

Kendilerine destek veren Azerbaycan halkına da teşekkür eden Yumaklı, onların da bir yangın söndürme uçağıyla yanlarında olduklarını gösterdiğini aktardı.

Bakan Yumaklı, desteklerinden dolayı Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer bütün bakanlıklar ve kurumlara şükranlarını iletti.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimiz için önümüzdeki hafta pazar gününe kadar çok yoğun bir hassasiyet gerekiyor. Dolayısıyla burada bir kez daha tekrar edelim eğer mümkünse kapalı alanların dışında açık alanlarda kibrit bile çakmayalım, bir ateş veya alev oluşturacak herhangi bir eylemde bulunmayalım. Çünkü çok basit bir şeyin bile nelere mal olduğunu burada günlerdir hepiniz yaşadık. 15 Eylül'e kadar bizim hassasiyetimiz sürecek. Ben burada bütün bunlara bu uyarılarımızı hassasiyetiyle cevap veren, bizlerin yanında olan vatandaşlarımıza da tekraren canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi bütün afetlerden, kazadan, beladan korusun."