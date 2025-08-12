Bakan Yumaklı, kontrol altına alınan yangınları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Yumaklı, Çanakkale Ezine, Edirne Enez, Hatay Yayladağı ve Manisa Şehzadeler'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Yumaklı ayrıca, Bolu Mudurnu Kahramanmaraş, Çanakkale Göksun Çanakkale, İzmir Ayvacık ve Dikili'deki yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.

Çanakkale'deki yangına müdahale sürüyor

Bakan İbrahim Yumaklı, Manisa Soma'daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü, Çanakkale Merkez'deki yangına ise havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü belirtti:

"Ülkemizin çeşitli yerlerinde meydana gelen orman yangınlarına yapılan yoğun müdahaleler sonrasında; Çanakkale / Ezine Edirne / Enez Hatay / Yayladağı Manisa / Şehzadeler TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu / Mudurnu Kahramanmaraş / Göksun Çanakkale / Ayvacık İzmir / Dikili BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Devam eden yangınlardan; Manisa / Soma yangınının enerjisi düşürülmüş, Çanakkale / Merkez’de ise hava ve kara araçlarımızla beraber mücadeleyi sürdürüyoruz. Yeşil Vatanımızı korumak için mücadelemiz durmadan, yorulmadan devam edecek."