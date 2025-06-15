Bakan Yumaklı: Kurban Bayramı’nda 3 milyonu aşkın kurbanlık kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesi ve ihracat performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin tarımsal hasıla bakımından Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirten Yumaklı, 2024 yılı sonunda işlenmiş ve işlenmemiş toplam gıda ürünleri ihracatının 32,6 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Yumaklı, Türkiye’nin 186 ülkeye ihracat yaptığını ve bu kapsamda 2 bin 218 farklı ürünün yurt dışına gönderildiğini söyledi. "Dünyada bütün ihtiyaçlarını kendisi üreten ülke olamaz. Ama kritik eşikte misiniz onun üzerinde misiniz önemli olan bu" diyen Yumaklı, Türkiye'nin bu eşiğin üstünde olduğunu ve dışa bağımlılık açısından bir sorun yaşanmadığını vurguladı.

"Bir kesim ülkesinin üretim gücüne inançsızlığı var"

Hayvancılıkla ilgili verilere de değinen Bakan Yumaklı, süt üretiminde Türkiye'nin dünyada 10’uncu, büyükbaş kırmızı ette 9’uncu, küçükbaşta ise 5’inci sırada yer aldığını; beyaz et üretiminde ise dünya 9’unculuğu ve Avrupa birinciliği bulunduğunu aktardı. Yumurta üretiminde de Türkiye'nin Avrupa’da ilk sırada olduğunu ifade eden Yumaklı, "Nedense bir kesimin halen kendi ülkesinin hangi başlıkta olursa olsun üretim gücüne kabiliyetine inançsızlığı var" dedi.

2022’de ülke genelindeki toplam ihracatın 30 milyar dolar seviyelerinde olduğunu anımsatan Yumaklı, bugün sadece tarım sektörünün bu rakama ulaştığını belirtti.

Kurban Bayramı’na ilişkin açıklamalarda da bulunan Yumaklı, bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadığını, geçen yıla kıyasla yüzde 50 daha fazla kurbanlık hazırlandığını söyledi.

"Elde kalan kurbanlık olursa biz alacağız dedik"

Yumaklı, "Eğer bu yıl kesilemeyen elde kalan kurbanlık olursa Et ve Süt Kurumu olarak biz alacağız dedik. Ne üretici ne de tüketici açısından hem bulunurluluk hem de fiyat bağlamında bir sorun yaşanmadı. Geçen yılın fiyatlarına göre ortalama yüzde 25 daha fazlası oldu. Türkiye'de 830 bin büyükbaş ve 2,5 milyon küçükbaş hayvan kesildi. Toplam 3 milyon 330 bin hayvan kesilmiş oldu. Geçen yıla göre büyükbaşta aynı, küçükbaşta ise 200 binin üzerinde fazla kesilmiş oldu" ifadelerini kullandı.