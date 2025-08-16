Bakan Yumaklı, orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu: Çoğu kontrol altına alındı

Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından orman yangınlarının son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelindeki orman yangınlarına karşı hava filolarının, kara araçlarının ve orman kahramanlarının gece gündüz demeden yoğun bir mücadele yürüttüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bursa/İznik, Zonguldak/Merkez, Bartın/Amasra, Muğla/Fethiye, Balıkesir/Edremit yangınlarında tam kontrol sağlanmıştır. Adıyaman/Besni ve Balıkesir/Erdek yangınları büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Kocaeli/Karamürsel, Karaman/Ermenek, Afyonkarahisar/Bolvadin yangınlarının ise ekiplerimizin gün boyu süren mücadeleleri sonucunda enerjisi düşürülmüştür. 'Yeşil vatanımızı' korumak için durmadan, yorulmadan mücadeleye devam edeceğiz."