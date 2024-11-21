Bakan Yumaklı: Türkiye 4'üncü kez GFCM'nin 'Tam Uyum Ödülü'ne layık görüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, GFCM'nin 47'nci oturumunu İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildiğini, komisyon toplantılarında bağlayıcı kararlar alındığını anımsattı

Toplantıda Türkiye'nin 4'üncü kez 'Tam Uyum Ödülü'ne layık görüldüğünü bildiren Yumaklı, "GFCM tarafından kabul edilen kararlar ulusal mevzuatımıza titizlikle aktarılmakta ve uygulama süreçleri eksiksiz bir şekilde yürütülmektedir. Ülkemiz, ulusal düzenlemelerin uluslararası standartlara uyumu ve veri gönderimi konularında örnek bir performans sergilemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Su ürünleri yetiştiriciliğinde dünya 16'ncısı ve Avrupa 2'ncisiyiz

Yumaklı, 2003'ten bu yana 1,8 milyar lira su ürünleri yetiştiricilik destekleme ödemesi, 2017'den bu yana da küçük ölçekli balıkçılara 223 milyon lira destekleme ödemesi yaptıklarını aktardı ve ekledi: "Genel olarak su ürünleri yetiştiriciliğinde dünya 16'ncısı ve Avrupa 2'ncisiyiz. 18 bin 479 balıkçı gemisiyle Avrupa'nın en güçlü filosuna sahibiz. 2023'te 1 milyon tonu aşan toplam su ürünleri üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 100'e yakın ülkeye 1,7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele sürüyor

Su ürünleri stoklarının korunması ve sürdürülebilirlik için üretim planlaması dışında çok sayıda çalışma yaptıklarına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti: "Sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanabilmesi, nesli tehlikede olan türlerle endemik türlerin korunması ve yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele için etkin denetim mekanizması yürütülüyor. Deniz ve iç sularımızda 375,1 milyon metrekare alan taranarak 1,95 milyon metrekare hayalet ağ ve 60 bin 500 adet av aracı çıkarıldı. Böylece 6,5 milyon sucul canlı kurtarıldı. 2023'te 100 milyonu aşan balıklandırma yaptık. Bu yıl 170 binden fazla balon balığı avlatarak balıkçılarımıza desteklemede bulunduk, milyonlarca yeni balon balığının stoka katılımını engelledik. Hep birlikte denizlerimizi ve sucul ekosistemimizi koruyup gelecek nesillere aktaracağız. Bir kez daha ülkemiz balıkçılık sektörünün gelişimi için üretimlerini sürdüren tüm balıkçılarımızın Dünya Balıkçılık Günü'nü kutluyorum."