Bakan Yumaklı uyardı: Sıcaklıklar yükseliyor, orman yangınlarına dikkat

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurt genelinde sıcaklık artışının neden olabileceği orman yangınlarına dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yangınlara karşı gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Yumaklı, vatandaşlara da tedbirli olunması yönünde çağrıda bulundu.

"Her zamankinden daha dikkatli olma zamanı"

Asıl başarının orman yangınlarının hiç çıkmamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, vatandaşları anız yakmamaları ve atıkları çöpe atmaları konusunda uyardı:

"YEŞİL VATAN İÇİN ŞİMDİ HER ZAMANKİNDEN DAHA DİKKATLİ OLMA ZAMANI

Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor.

Bakanlık olarak 2 asra yakın tecrübesi, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava/kara araçları ve önemlisi Yeşil Vatan için can vermeye hazır Orman Kahramanlarımızla biz bu savaşa hazırız.

Ama unutmayalım ki asıl başarı orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamaktır.

Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir.

Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan lütfen uzak duralım.

Bu yüzden bir kez daha çağrımdır:

Anız yakmayalım

Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım

İzmarit atmayalım

Atıkları çöplere atalım

Biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken, yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım

En ufak dumanı bile görürsek 112’yi arayalım.

Ormanlarımız sadece ağaç değil; geleceğimizdir, nefesimizdir, vatanımızdır."