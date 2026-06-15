Bakan Yumaklı: Yangını söndürmenin en kolay yolu hiç çıkmamasını sağlamaktır

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllü ile hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu bildiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ancak en büyük gücümüz, sizin hassasiyetiniz. Ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım. Alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu, onun hiç çıkmamasını sağlamaktır."