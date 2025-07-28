Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili son gelişmeleri paylaştı

Bursa'nın Kestel ve Harmancık, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde yangın sürüyor. Ekiplerin yangınlara müdahalesi tüm hızıyla sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde orman yangınlarındaki son duruma dair basın açıklaması yaptı.

Bakan Yumaklı, "Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı.

"Çok riskli bir haftadayız"

Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

* Çok riskli bir haftadayız. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Karabük yangınının enerjisi düşürüldü. Önümüzdeki saatlerde bu yangınla ilgili iyi haber vereceğiz.

* Bursa Kestel yangını büyük oranda söndü. Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınlarını kontrol altına aldık. Bursa'da Harmancık yangını devam ediyor. Rüzgara bağlı çok şiddetli yanmalar olmuştu. Gece boyu arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevrelediler. Şiddeti büyük ölçüde düşürülmüş vaziyette. Bu yangınla alakalı 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 853 personelle devam ediyoruz.

* Kestel'deki orman yangınına su taşıyan bir tanker kaza yaptı. 3 vatandaşımız hayatını kaybetti.